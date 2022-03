A Polícia Militar das cidades de Carmo da Mata e Cláudio empenharam, na tarde desta segunda-feira (14), em uma ocorrência de roubo de um caminhão carregado com armas e munições. Mais de 50 armas foram apreendidas.

Segundo as primeiras informações da PM, um dos veículos usados pelos criminosos, uma caminhonete Fiat Strada, foi interceptado em Carmo da Mata. Houve troca de tiros, fuga dos integrantes da quadrilha e resgate de uma vítima. Em Cláudio, o caminhão roubado foi abandonado junto com o motorista em uma estrada vicinal; ele também foi resgatado. Entenda abaixo.

A PM de Carmo da Mata foi acionada no período da tarde com informações de que um caminhão carregado com armas e munições havia sido roubado na BR-381, próximo a Igarapé, e que passaria pelo trevo da cidade, pela BR-494. Imediatamente os militares montaram uma operação de cerco bloqueio.

A informação repassada pela PM é que quatro criminosos abordaram o caminhão onde estavam o motorista e o ajudante, na BR-381. Parte da carga foi colocada em uma caminhonete (Fiat Strada) junto com o ajudante que teve as mãos amarradas com lacres. Este veículo seguiu pela BR-381 e pegou o acesso até a BR-494, que leva até Carmo da Mata.

Veículo interceptado em Carmo da Mata

Com o cerco bloqueio montado, a PM visualizou a caminhonete e deu ordem de parada, no entanto, os criminosos não obedeceram e trocaram tiros com a polícia. Os militares revidaram e acertaram o pneu da caminhonete. Neste momento os suspeitos abandonaram o carro e fugiram por um matagal, próximo a Comunidade da Várzea.

No veículo estava o ajudante do motorista do caminhão, de 45 anos, que foi amarrado pelos ladrões. Ele foi libertado e prestou depoimento. Na caminhonete foram encontradas mais de 50 armas e munições.

Caminhão abandonado em Cláudio

Com as informações repassadas pelo serviço de inteligência e pelo ajudante do motorista, a PM de Cláudio localizou o caminhão roubado em uma estrada vicinal em Cláudio; o motorista estava no veículo e também foi libertado.

Uma contagem do número de armas apreendidas será realizada pela PM. Não foram fornecidas informações do quantitativo de armamento no caminhão.

O transporte e as armas eram legalizados. Todo armamento seria distribuído na região Centro-Oeste de Minas.

