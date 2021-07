Uma carreta Bitrem, carregada com gesso, ‘parou’ o trânsito no Centro de Formiga na tarde desta terça-feira (27).

Segundo informações de populares no local, o motorista seguia pela avenida Dr. Henrique Braga e ao tentar convergir pela avenida Marechal Deodoro o veículo ficou preso ao poste.

De acordo com apuração do portal, o trânsito está ‘parado’ na avenida Abílio Machado, altura da esquina com a Rua dos Missionários (Igreja Sagrado Coração de Jesus).

Os populares informaram ainda que o motorista foi até o Terminal Rodoviário com o ‘cavalinho’ para deixar um compartimento e voltaria para buscar o outro compartimento que havia ficado preso.