Uma carreta que trafegava no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, saiu da pista e caiu do viaduto sobre a avenida Cristiano Machado, próximo à estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta não atingiu nenhum veículo que passava pela avenida.

Não houve vítimas, e o condutor conseguiu deixar o veículo andando. Segundo a corporação, no momento da queda, a carreta derrubou a fiação de alta tensão, o que coloca o local em risco.

A Cemig foi acionada e informou que já fez manobras operativas e isolou o trecho da rede elétrica atingido. A companhia aguarda a retirada do veículo para realizar o reparo. No momento, conforme a empresa, ninguém está sem energia.

A BHTrans orienta os motoristas a evitarem a avenida Cristiano Machado, no sentido centro, em função do acidente.