Um acidente ente uma carreta e um caminhão, na rodovia BR-354, deixou uma pessoa ferida, na noite dessa terça-feira (27).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) o acidente ocorreu no km 482, da rodovia, em frente ao posto Minas Gerais (antigo Posto Barreiro), em Arcos.

O acidente envolveu uma carreta de Pouso Alegre, carregada com esterco orgânico, e um caminhão de Belo Horizonte, carregado de produtos alimentícios.

Segundo versão do condutor do caminhão, de 44 anos, ele seguia pela rodovia, sentido Formiga/Arcos, sob chuva, quando ao passar em frente ao posto Minas Gerais, foi atingido na traseira e lateral esquerda pela carreta que seguia atrás.

Já o condutor da carreta, de 41 anos, relatou que seguia no mesmo sentido, quando ao passar em frente do posto Minas Gerais, foi surpreendido pelo condutor do caminhão que estava parado no acostamento e repentinamente convergiu com o intuito de entrar no pátio do posto, sem observar o fluxo de veículos causando a colisão.

Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e passou sobre o canteiro. O veículo capotou e chocou contra uma árvore.

O condutor ficou preso nas ferragens sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido pelo Samu ao hospital de Arcos. Ele apresentava fraturas na perna, mão direita e suspeita de fratura na bacia.

A pista ficou parcialmente interditada até a chegada da Polícia Rodoviária.