Uma carreta tombou no início da tarde desta segunda-feira (12), na MG-050, em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista de 40 anos perdeu o controle do veículo na rotatória do trevo de acesso ao Bairro Niterói.

O caminhão seguia sentido Belo Horizonte e estava carregado com 30 toneladas de chapas de MDF. A carga caiu e ocupou uma das pistas, impedindo o fluxo de veículos para os motoristas que seguiam do bairro sentido rodovia.

Transbordo da carga

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, que não teve ferimentos, acionou o seguro do veículo para fazer o transbordo da carga.

O trânsito foi controlado durante toda a tarde pelos militares e funcionários da concessionária que administra a rodovia.