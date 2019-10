Uma carreta carregada com cal capotou na MG-050 na manhã desta quinta-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Piumhi, a carreta Scania seguia sentido Piumhi/Passos quando na altura do km 304, o veículo perdeu o freio saindo para fora da pista vindo a capotar às margens da via.

Com o capotamento, a carga de cal ficou espalhada fora da pista de rolamento.

Ainda de acordo com a PMRv, a passageira da carreta, de 38 anos, ficou presa as ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada pelo Samu para o bloco cirúrgico do hospital de Passos.