Uma carreta carregada com sucatas pegou fogo na noite dessa quinta-feira (25) no entroncamento da BR-354 com BR-262, no munícipio de Campos Altos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na altura do km 580.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta trafegava pela BR-354, quando ao realizar a manobra para acessar a BR-262, no sentido Luz, o motorista percebeu o fogo no pneu traseiro. Assim que percebeu as chamas, o motorista estacionou a carreta e acionou o socorro.

O Corpo de Bombeiros de Campos Altos compareceu ao local e controlou as chamas, juntamente com uma equipe da Triunfo Concebra. Conforme os bombeiros, foram gastos aproximadamente mil litros de água na ocorrência.

A PRF informou ainda que o fogo atingiu os dois eixos traseiros, pneus e a lateral da carroceria. O motorista não se feriu.