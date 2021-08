Uma carreta carregada de madeira tombou na tarde dessa terça-feira (24) na BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu por volta das 15h20, na altura do KM 547, no local conhecido como Serra de Luz.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a carreta trafegava no sentido Campos Altos/Luz, quando perdeu os freios em uma curva, vindo a invadir a contramão de direção, e para não colidir frontalmente contra um veículo de passeio que subia a serra, o motorista da jogou a carreta contra o barranco às margens da rodovia.

Após tombar a carga de madeira ficou esparramada pelo acostamento.

Não houve feridos.