*Da Redação

Uma carreta carregada de soja tombou, por volta das 15h30 desta quinta (17), no km 480 da BR 354, próximo ao Córrego das Almas.

O condutor do veículo, de 37 anos, foi socorrido pelo Samu e levado, consciente, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga. No momento do acidente, ele se queixava de dores em um dos braços e em uma das pernas.

Um caminhão baú, conduzido por um homem de 43 anos, também se envolveu no acidente. O motorista desse segundo veículo também se feriu, reclamando de dor torácica, porém, o mesmo assinou um termo de recusa de atendimento.