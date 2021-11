Um acidente com uma carreta, com placas de Itaguara/MG, foi registrado na noite dessa quinta-feira (18), na BR-354, em Formiga.

A carreta Scania seguia sentido Formiga/Arcos, sob chuva.

Na altura do KM 489, um quilômetro antes do trevo que vai para Pains, o condutor de 33 anos, ao realizar uma curva em declive, perdeu o controle direcional do veículo, carreta derrapou no asfalto molhado, vindo a dar um “L” na pista e chocar contra o barranco

Não houve vítimas.