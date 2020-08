Uma carreta com chassi adulterado foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desse domingo (2) na BR-262, em Bom Despacho.

A apreensão ocorreu no posto da PRF, após os policiais abordarem a combinação de veículos composta por uma Scania e um semi-reboque.

De acordo com a PRF, durante fiscalização, os policiais suspeitaram que a numeração de identificação do semi-reboque seria diferente ao padrão adotado pelo fabricante. Também foi verificada a supressão do número original do chassi, através do uso de abrasivos e lixação.

O veículo foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Bom Despacho.