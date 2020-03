Uma carreta, com placa de Candeias, carregada com minério pegou fogo na MG-383, próximo a São João Del Rei, na tarde dessa quarta-feira (18). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de 26 anos relatou que o incêndio iniciou na parte dos eixos do lado direito do veículo. Assim que percebeu as chamas, o condutor estacionou a carreta às margens da rodovia e acionou os bombeiros.

No local, os militares conseguiram controlar as chamas e gastaram aproximadamente 2.500 litros de água. A Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local e registrou os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV