A Polícia Militar de Pratinha foi acionada na tarde de quarta-feira (18), por volta das 17h, para registrar um acidente de trânsito na Rua Santa Cruz.

De acordo com a PM, no local, a equipe se deparou com um choque mecânico, onde uma carreta ao realizar uma conversão veio a bater em um poste de energia elétrica da Cemig. Com o impacto, dois postes vieram a partir e caíram em cima das casas.

Por motivo de segurança, a energia elétrica foi desligada e os moradores da rua ficaram sem energia elétrica.

O local foi isolado e sinalizado. Ninguém ficou ferido.