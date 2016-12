Um grave acidente no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, deixou pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (16). Uma carreta desgovernada atingiu aproximadamente 25 veículos que estavam na BR-356, no sentido Rio de Janeiro / Belo Horizonte. Várias pessoas ficaram presas às ferragens e os carros foram jogados para fora da rodovia. O número de feridos está sendo contabilizado. O passageiro do veículo de carga informou que o motorista tentou frear, mas não conseguiu. Eles deviam acessar o Anel Rodoviário, mas erraram o trajeto.

O excesso de peso e problemas mecânicos no veículo de carga podem ser as causas do acidente. Essa foi uma das explicações de Flávio, que estava na carreta, placa ILO-7461, de São João Do Meriti, junto com o tio, o motorista identificado Oséas. Segundo o ajudante, o veículo saiu do Rio de Janeiro e eles seguiam viagem para Brasília. Porém, ao passar pelo trecho, o condutor perdeu o controle do veículo. “Ele começou a me falar que não estava conseguindo parar a carreta porque estava pesado. Começou a aparecer carros na nossa frente e ele falou: ‘vai bater, vai bater’. Falei para jogar para o acostamento e ele jogou e tentou segurar. Mas acabou pegando os carros todos na nossas frente”, explicou.

O condutor foi resgatado e encaminhado para o hospital. “Ele ficou em estado de choque. Eu também, né. Acontecer uma coisa dessas”, afirmou Flávio. O trajeto que a carreta devia fazer seria pelo Anel Rodoviário, porém, o veículo seguia pela BR-356 e acessaria a Avenida Nossa Senhora do Carmo, onde o tráfego de carretas é proibido. “Nós erramos o caminho. Não sabíamos que tínhamos que ir pelo Anel.

Segundo a PM, nenhuma morte foi registrada no local. Vítimas e testemunhas do acidente relatam que foi um milagre. Eles descrevem o terror que viveram ao passar pela rodovia. “O trânsito estava lento. Olhei pelo retrovisor e vi a carreta descendo como um furacão. Arrebentou os carros”, contou a corretora de imóveis Michele Cristina Silva, de 27 anos.

A vendedora Gilvana Paiva disse que alguns automóveis foram arremessados por alguns metros. “Quando a carreta bateu nos carros, um Gol passou por cima do meu veículo. No carro do lado, vi pessoas gritando. A carreta estava fora de controle e não buzinou e nem deu sinal”, reclamou.

A ocorrência mobiliza a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Testemunhas informaram aos militares que ao menos quatro pessoas ficaram presas às ferragens. O helicóptero Arcanjo foi acionado para ajudar no resgate.

Por causa do acidente, o trânsito está parcialmente interditado em direção ao Centro de Belo Horizonte. No sentido contrário e na MG-030, o congestionamento também é longo devido aos curiosos que diminuem a velocidade ao passar pelo local da batida.