A Acif/CDL realizará em Formiga na próxima semana (de 24 a 28 de julho), cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As ações contam com o apoio da Prefeitura.

Os cursos acontecerão no espaço do estacionamento do Terminal Rodoviário, onde a carreta escola estará alocada e disponibilizará, em três turnos (manhã, tarde e noite), três cursos na área de culinária. Os temas das atividades são os seguintes: bombons e trufas, preparo de bolos e tortas e preparo de salgados. Cada um com carga horária de 20 horas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, “todas as ações são pautadas no Plano de Governo Eugênio Vilela. Estreitar as relações com as entidades representativas, a Acif/CDL e agora o Senac, é promover condições de fortalecimento da economia local”.

Mais informações e inscrições pelos telefones (37) 3321-4033 e 3322-1554.