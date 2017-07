Um grave acidente entre duas carretas foi registrado por volta de 9h40 deste sábado (1º), na BR-354, próximo à curva da morte, entre Arcos e Formiga.

De acordo com informações do sargento Dênis, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um dos veículos carregado de ração para cães e gatos e bobina plástica seguia sentido Formiga/Arcos.

A última carreta do bitrem tombou e o motorista perdeu o controle da direção. O veículo se chocou com a outra carreta que transportava cal, que pegou fogo.

O motorista da carreta que transportava cal, da cidade de Caeté teve ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital.

O moto bomba do Corpo de Bombeiros não foi suficiente para apagar as chamas, sendo solicitado o caminhão pipa do Saae de Formiga.