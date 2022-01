Uma carreta pegou fogo na BR-262, entre Juatuba e Pará de Minas, na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com informações do site TapiraímgTV, a carreta com carga tipo granel, seguia no sentido Belo Horizonte/Triângulo Mineiro, quando na altura do km 380 o motorista percebeu as chamas.

Equipes da concessionária Triunfo Concebra e do Corpo de Bombeiros estão no local. O motorista não se feriu.

O trânsito está totalmente interditado no sentido interior. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.