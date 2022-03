Uma carreta pegou fogo na rodovia Fernão Dias, na altura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (5).

De acordo com a concessionária que administra o trecho, todas as faixas no sentido Belo Horizonte estavam fechadas às 17h10.

O congestionamento era de três quilômetros de extensão. Não havia previsão de liberação da via.

Fonte: G1