Uma carreta que transportava produtos de limpeza pegou fogo na BR-381, por volta das 23h dessa terça-feira (15). O caminhão ia no sentido Ipatinga, no Vale do Aço, quando o motorista percebeu fumaça nas rodas da carreta.

O condutor tentou apagar as chamas com o uso de extintores, mas não teve sucesso. O Batalhão de Bombeiros de Ipatinga foi chamado. O combate às chamas durou aproximadamente três horas.

A carreta teve os pneus queimados, bem como sua parte elétrica, proteção de lona da carga, teto de lona. Parte da carga foi perdida nas chamas.

Antes da chegada dos bombeiros, o motorista desacoplou o cavalo mecânico da carreta para salvar o veículo.