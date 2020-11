Na manhã desta quarta-feira (4), uma carreta com placas de Lavras, carregada com cimento, tombou na rodovia BR-265, no município de Nepomuceno.

A carreta seguia sentido Santana da Vargem. O motorista, de 33 anos, natural de Nepomuceno, perdeu o controle direcional do veículo, que bateu em um barranco e tombou.

Devido ao peso da carga, a carreta ficou parcialmente destruída.

O condutor foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lavras, através do helicóptero do Corpo de Bombeiros.