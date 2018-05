Um acidente envolvendo uma carreta levou a apreensão de uma grande quantidade de maconha nesse domingo (13) na BR-262, entre Juatuba e Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos duas pessoas foram detidas. No total, a carga chegava a quase duas toneladas, segundo as autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 9h no km 378, sentido Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o veículo transportava pacotes de farinha quando tombou na rodovia. Como a carga se espalhou, acabou revelando os pacotes de maconha.

De acordo com o inspetor Márcio Camargos, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chegando ao local, eles encontraram um adolescente de 16 anos e um jovem de 24 saqueando a carga da droga para revender. Os dois foram detidos.

O motorista conseguiu fugir, mas deixou uma identificação para trás. Os policiais descobriram que ele já foi preso. “Foi encontrado um documento na cabine que pode ser do motorista, que tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul”, explicou o policial.

Ainda segundo inspetor Camargos, a farinha que estava no veículo é de origem paraguaia. Assim, a polícia acredita que ele estava vindo da fronteira com destino a Belo Horizonte.

O acidente não fechou o trânsito na rodovia. Até o início da tarde, a PRF e a PM, com o apoio de um helicóptero, faziam buscas na região para tentar localizar o motorista e possíveis envolvidos na escolta do veículo. O material apreendido será levado para a sede da Polícia Federal (PF) em BH, onde será pesado.