Uma carreta Volvo / FM 370 6X2T, emplacada em Bastos/SP, transportando BAGs carregados de farinha de mandioca, tombou na noite dessa segunda-feira (28), na MG-050.

O veículo seguia de Pimenta para Córrego Fundo, sob chuva, quando na altura do km 249, ainda no município de Pimenta, o condutor de 45 anos, foi surpreendido por um automóvel, que seguia sentido contrário.

O condutor do carro realizou uma ultrapassagem sobre outro carro, em local proibido, sinalizado com faixa contínua amarela.

O motorista da carreta desviou para o acostamento à direita para evitar uma colisão frontal, contudo, ao retornar para a pista e passar sobre o degrau existente no mesmo acostamento, perdeu o controle da direção da carreta, que atingiu a contramão e tombou no acostamento do outro lado.