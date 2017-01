Duas carretas bitrem bateram de frente nessa quinta-feira (26) na MG-050, no Km 290, em Capitólio. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Piumhi, os dois motoristas ficaram presos às ferragens e foram socorridos com ferimentos leves. Eles foram levados para a Santa Casa da cidade.

No local, agentes da polícia e da concessionária que administra a rodovia fizeram a sinalização no local. Chovia no momento da batida e o local da colisão é conhecido pelo alto índice de acidentes.

A PMR destacou que nenhuma carreta continha carga perigosa. Os militares informaram também que possivelmente um dos veículos saiu da pista e invadiu a contramão, provocando o acidente. A perícia compareceu ao local para fazer os trabalhos de praxe.