Mais um acidente aconteceu nesta sexta-feira (5) na descida do Anel Rodoviário, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Um dos carros ficou destruído, virado de rodas para cima e prensado debaixo de um caminhão.

A colisão aconteceu na pista sentido Vitória (ES), que foi totalmente interditada. O tráfego de veículos fluía pela marginal. Às 12h25, havia dois quilômetros de fila e, às 12h39, uma faixa foi liberada.

Uma ambulância da concessionária Via 040 atendeu a uma pessoa com ferimentos leves. A vítima, um dos motoristas, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, no bairro Diamante.