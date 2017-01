Uma lancha estava sendo transportada sobre uma carretinha, rebocada por um motor home, neste domingo (15). Na altura do km 246, da MG-050, próximo a Pimenta, houve o rompimento de uma peça da carretinha, fazendo com que ela se soltasse do motor home.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros da cidade de Piumhi foi acionado para realizar uma prevenção contra incêndio, pois havia vazamento de gasolina na pista. A lancha ficou danificada e ninguém se feriu.