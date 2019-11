Ao menos 12 pessoas, incluindo três crianças, morreram nesta quarta-feira (13) na explosão de um carro-bomba em Cabul, no Afeganistão, que também deixou 20 feridos, de acordo com um balanço atualizado divulgado pelo ministério do Interior.





O atentado, executado por um micro-ônibus repleto de explosivos, tinha como alvo um veículo de uma empresa de segurança estrangeira chamada GardaWorld, afirmou o porta-voz do ministério, Nasrat Rahimi.





“Doze pessoas, entre elas três crianças, morreram, e 20 ficaram feridas, incluindo quartro funcionários da GardaWorld”, afirmou outra porta-voz, Marwa Amini.





A explosão ocorreu às 07h25 (23h55 de Brasília de terça-feira) no norte da cidade, na área do ministério do Interior, informou Rahimi.