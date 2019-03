Cinco pessoas da mesma família morreram na noite dessa quarta-feira (6) em um acidente na MG-230. As vítimas moravam em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 22h o carro em que estavam saiu da pista e caiu da ponte sobre o rio Salitre, no trecho entre Serra do Salitre e Patrocínio.

As vítimas eram o marido, esposa, dois filhos – sendo uma menina de seis anos e um menino de um ano – e a irmã da esposa. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Patrocínio.