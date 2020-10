Uma colisão entre dois carros causou o capotamento de um dos veículos, na noite desta sexta-feira (30) na Avenida Querubino Mourão Filho, no bairro Bela Vista, perto do Posto Petro Qualy em Piumhi.

O condutor de 22 anos do veículo VW/Saveiro relatou para a Polícia Militar (PM) que descia sentido bairro/centro, momento em que, ao iniciar a ultrapassagem à esquerda do veículo Fiat/Strada, o outro motorista convergiu repentinamente à esquerda sem a devida sinalização, não sendo possível evitar a colisão e o posterior capotamento.

De acordo com a PM, em contato com o condutor de 25 anos do Fiat/Strada, este, apresentava sinais de embriaguez não sabendo informar o que ocorreu. Ele ainda admitiu aos militares que ingeriu bebida alcoólica durante a tarde. O passageiro do veículo disse que no momento estava mexendo no celular e não viu o que aconteceu.Os condutores foram encaminhados a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi sendo atendidos pelo médico plantonista.

O motorista da Saveiro queixava-se de dor no joelho direito, já o condutor do Fiat/Strada devido ao relato e aos indícios de embriaguez apresentados, foi preso em flagrante delito pelo crime de trânsito sendo conduzido a Depol.