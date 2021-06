Na manhã desta sexta- feira (11), a Polícia Militar de Iguatama foi acionada para atender uma ocorrência de um acidente na zona rural de Cunhas.

Ao chegar no local, os militares constataram o capotamento de um veículo com vítima já em óbito. No local, já se encontrava a equipe de socorro médica do município, que relatou que o condutor, um homem de 68 anos, natural de São Roque de Minas, mas residente em Patos de Minas não resistiu aos impactos do acidente e já estava em óbito quando o socorro chegou ao local.

Foi acionada a perícia técnica da Polícia Civil, que compareceu ao local para realização dos trabalhos, que em seguida, liberou o veículo e o corpo para as eventuais providências da família.

Segundo informações de conhecidos, a vítima estava indo encontrar um amigo da região.

Fonte: Iguatama Agora