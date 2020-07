Um acidente foi registrado na BR-354, na madrugada desta sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo ocupado pelo motorista e por um passageiro, de 50 e 65 anos, residentes em Bambuí, capotou na altura do km 443.

De acordo com informações do condutor, ele seguia sentido Bambuí/Iguatama quando se deparou com um caminhão parado no acostamento e ocupando parte da faixa de trânsito. Ele acionou os freios, mas perdeu o controle da direção do veículo que caiu em um abismo.

Condutor e passageiro foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital em Bambuí.