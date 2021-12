Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar no sentido de Itabira da BR-381, em Caeté, na região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta de 12h40 desta quarta-feira (1º).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dentre as vítimas, havia uma criança, um homem e uma mulher. Elas não ficaram presas às ferragens, mas a mulher estava inconsciente.

Ainda segundo a corporação, o veículo capotou e caiu em uma ribanceira de dez metros. O local é de difícil acesso e a aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para lá.

A aeronave socorreu duas pessoas, as outras três foram socorridas por meio terrestre.