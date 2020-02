Um automóvel capotou no final da tarde dessa quinta-feira (6), na MG-050.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo informações da corporação, o acidente foi registrado na altura do km 200. Após uma aquaplanagem, o veículo se chocou contra uma mureta de proteção e capotou.

Os bombeiros fizeram o isolamento e segurança do local e a estabilização do veículo. Auxiliaram o condutor do veículo que estava consciente. Ele não sofreu lesão grave, mas se queixava de dor na região do tórax.

O homem, que não teve a idade informada, foi encaminhado para o hospital de Formiga.