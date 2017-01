Ainda de acordo com a PMRv, a vítima fatal Tatyane Ferreira Bueno ainda foi socorrida juntamente com as outras ocupantes do veículo pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu de Piumhi e encaminhadas para a Santa Casa de Pimenta.

A Polícia Rodoviária informou que segundo a versão da motorista, de 40 anos, que teve ferimentos leves, ela trafegava sentido Pimenta/Piumhi quando deparou com outro carro parcialmente na contra mão e para evitar a colisão perdeu o controle, capotou e saiu da pista, arremessando os passageiros para fora do veículo.

Segundo informações da equipe de atendimento da Santa Casa de Pimenta, duas vítimas permanecem em observação e outras duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Formiga e, posteriormente, para cidade de Belo Horizonte em estado grave.