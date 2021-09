No início da noite dessa sexta-feira (10) foi registrado um acidente entre quatro veículos na BR-354, sendo um deles com placas de Formiga.

O automóvel Ford / Focus, emplacado em Formiga, seguia de Formiga para Arcos, quando na altura do KM 487, ainda no município de Formiga, o condutor de 36 anos, natural de Belo Horizonte, mas residente em Formiga, ao realizar uma curva, iniciou uma ultrapassagem sobre uma carreta, em local proibido pela sinalização (faixa contínua).

No término da referida manobra, ao retornar para sua faixa, perdeu o controle direcional do veículo que chocou-se contra um barranco, instante em que o condutor da carreta Mercedes Benz, emplacada em Santa Luzia/MG, que havia sido ultrapassada, para não colidir contra o Ford Focus que havia acabado de acidentar-se, acionou o sistema de frenagem da carreta, instante em que foi atingido no para-choque traseiro por um automóvel VW / Gol 1.0, emplacado em Uberlândia, conduzido por uma mulher de 34 anos, natural de Belo Horizonte, mas residente em Arcos.

Em seguida, uma segunda carreta Iveco / Stralis, emplacada em Iraí de Minas, que seguia na traseira do Gol, conduzida por um homem de 40 anos, natural de Brasília, mas residente em Patos de Minas, também freou mas acabou colidindo contra a traseira do VW / Gol.