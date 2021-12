Um acidente no fim da tarde desta sexta-feira (3) deixou um motorista, que não teve a idade informada, ferido, após o carro dele rodar na pista e bater em uma carreta na MG-050, próximo a Itaúna. Chovia no momento da batida, a pista estava molhada e escorregadia, de acordo com os bombeiros.

Segundo os militares, o condutor da carreta, que também não teve a idade informada, contou que seguia sentido Belo Horizonte, quando próximo a uma curva, viu que o carro perdeu o controle, rodou na pista e atingiu o veículo de carga.

O motorista do carro, com placas de Belo Horizonte, estava sozinho no veículo e foi conduzido com vida para o Hospital Manoel Gonçalves, com suspeita de traumatismo craniano. A unidade de saúde não repassou informações sobre o quadro clínico da vítima.