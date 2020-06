Um carro Renault/Logan que havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro/RJ foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (3) na BR-365, em Patos de Minas.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina os agentes abordaram o veículo com placas do Espírito Santo/ES, ocupado por um homem de 52 anos e uma mulher de 48 anos. Ao realizar vistoria do veículo, foi constatado que o mesmo estava com os sinais de identificação adulterados.

Após análise, foi verificado que se tratava de um veículo roubado em janeiro de 2019, no Rio de Janeiro. Os dois ocupantes e o veículo foram encaminhados para a delegacia de Patos de Minas.

Fonte: Tapiraí TV