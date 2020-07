Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) na BR-262, em Pará de Minas.

De acordo com informações, um veículo seguia no sentido Pará de Minas/Belo Horizonte, quando na altura do km 365 saiu da pista e parou sobre a mureta de proteção de uma ponte.

As causas do acidente não foram informadas. Os ocupantes do veículo não tiveram ferimentos.

O local ficou aos cuidados da Triunfo Concebra, que fez a remoção do automóvel.