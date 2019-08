Uma acidente foi registrado na tarde desse sábado (24), em Lagoa da Prata.

O carro em que uma mulher de 58 anos estava se chocou contra um poste na rua Joaquim Gomes Pereira, no Centro da cidade.

O Samu foi acionado e, de acordo com a equipe, a vítima estava consciente, porém confusa, com paralisia do lado esquerdo do corpo.