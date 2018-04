A queda de uma árvore na Rua São Paulo, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, atingiu carros e provocou um incêndio na tarde desta quarta-feira (18). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, ao menos três veículos foram atingidos pelas chamas. Há informações, de acordo com a corporação, de que pessoas estão presas no interior de um restaurante.

A princípio, a árvore atingiu a rede elétrica que caiu sobre os veículos. Os cabos energizados que teriam provocado o incêndio. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e a área está isolada no cruzamento com Rua Gonçalves Dias.

A Cemig informou que foi acionada para auxiliar na ocorrência devido aos cabos estarem energizados. O trecho está isolado.

IMPRIMIR