Querem que nós sejamos aqueles que vão dar a solução para 8 anos inexplicáveis! Odeiam quando perguntamos sobre o ano de 2012 e a “sangria” feita com nossa água, que com a seca que veio nos anos seguintes não se recuperou, pois tinha que sustentar uma hidrovia em outro estado. Sustentar essa hidrovia, inclusive, o que é algo não permitido pela outorga que Furnas Centrais Elétricas possui para usar nossas águas. Hidrovia que negaram a sua relação com nosso Mar de Minas com toda a soberba possível… negaram até que não puderam mais negar…

E agora, sentados em seus cargos públicos nas agências e ministérios fazem nossa água ir embora novamente, comprometendo até a segurança energética do país (mais uma vez). E querem nos pressionar a aceitar acordos e propostas que não garantem com certeza a aplicação da cota mínima justa para o uso múltiplo das águas e para a real segurança energética nacional. Tudo isso de seus gabinetes enquanto nosso povo e nosso meio ambiente afundam na lama!

Entendam! Nossa luta é pelo nosso povo, pelo nosso Estado e para que Minas seja respeitada com seu mar de água doce! Respeitem nosso povo e cumpram verdadeiramente o papel de vocês. Como diz a musica:

“Há quem não saiba