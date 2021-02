Poucos treinadores tiveram da torcida a idolatria que Jorge Sampaoli alcançou nos seus menos de 12 meses no Atlético. Nenhum técnico teve tanto poder na Cidade do Galo como o argentino. Mesmo assim, a relação chegou ao final na segunda-feira (22), com o treinador anunciando, por meio de nota, que na próxima quinta-feira (25), contra o Palmeiras, às 21h30, no Mineirão, pela 38ª rodada do Brasileirão, ele e sua comissão técnica comandam o time pela última vez.

É o final de uma relação em que o “respeito” esteve presente em apenas um lado, o atleticano. E isso tem uma explicação simples. Os investidores viram em Sampaoli o treinador badalado, com esquema de jogo ousado, a solução para comandar o projeto que tem como objetivo recolocar o Galo na rota das grandes conquistas.

Logo após sua eleição, o presidente Sérgio Coelho afirmou que por ele o treinador teria o vínculo renovado, pelo menos até dezembro de 2022, o que faria do argentino o comando alvinegro na inauguração da Arena MRV, estádio do Galo, que tem a conclusão das obras previstas para outubro do ano que vem.

O torcedor, ansioso por uma grande taça, em especial a do Brasileirão, que o clube não ergue há quase meio século, viu no argentino o comandante que poderia encerrar o jejum, por parte da sua história, pelos vários reforços que chegaram à Cidade do Galo e pelo início empolgante da equipe na Série A.