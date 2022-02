As orientações para as polícias Civil e Penal de Minas Gerais atuarem durante a paralisação foram enviadas aos servidores em forma de cartilha nesta terça-feira (22). O documento prevê, dentre outras instruções, que as forças de segurança funcionem em escala mínima.

O guia específico para policiais civis, por exemplo, orienta o registro de apenas 30% das ocorrências em relação ao número normalmente realizado.

A cartilha é assinada por entidades representativas das duas polícias em todo o Estado. Cada carreira e categoria terá também seu próprio guia, com orientações específicas.

O conjunto de entidades de classe elencou as seguintes diretrizes para os policiais: