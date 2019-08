Alunos de escolas públicas de Formiga que dependem do transporte escolar feito por meio das lotações que circulam pela cidade ficaram uma semana sem créditos nos cartões de passe livre. Como muitos pais não tinham condições de pagar as passagens de ida e volta durante toda a semana, muitos não tiveram outras opções a não ser ir a pé, enfrentado ruas movimentadas e perigosas, ou faltar à aula.

O problema denunciado pelo Últimas Notícias após o contato de pais dos estudantes, como prometido pela administração municipal, já está solucionado.

Nesta segunda-feira (26), todos os alunos que aguardaram pelo ônibus do transporte público passaram sem problemas pela roleta, fazendo uso dos cartões de passe livre, para o alívio dos pais que os acompanharam até o ponto.

Essa foi a segunda vez no ano que alunos do município passaram pelo mesmo problema. O primeiro caso ocorreu no mês de março e durou quase o mês todo, levando crianças de várias idades a se aventurarem por ruas e avenidas supermovimentadas do município, em trajetos que poderiam durar mais de duas horas; ida e volta, debaixo de forte sol.