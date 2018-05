Por Priscila Rocha

O prazo para o eleitor solicitar à Justiça Eleitoral a emissão do título, alteração de dados ou a transferência de domicílio termina na próxima segunda-feira (9). Para que o eleitor possa regularizar a situação com a Justiça Eleitoral a tempo, o Cartório Eleitoral de Formiga estará funcionando em regime de plantão nesta terça feira, feriado do Dia do Trabalhador (1°) das 12h à 18h. Também haverá plantão no próximo final de semana, dias 5 e 6 de maio.

Durante a semana, o horário de funcionamento do órgão permanece normal das 12h às 18h.

Documentação

Para tirar o título de eleitor, basta levar documento de identidade original com foto ou certidões de nascimento ou de casamento. Não serão aceitos Carteira de Habilitação e passaporte e é necessário levar comprovante de endereço recente.

Além disso, os brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino devem apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Quem quiser pedir a transferência do domicílio eleitoral deve procurar o cartório portando o título (se ainda o possuir), um documento de identidade original com foto e comprovante de residência. Para pedir a transferência para uma seção de fácil acesso, os documentos necessários são os mesmos.

Também termina no dia 9 de maio o prazo para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar a transferência do local de votação para uma Seção Eleitoral Especial. E para que as pessoas transgêneras modifiquem o nome que consta no título de eleitor para o nome social com o qual se identificam.

No dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Nos casos de eleições majoritárias (presidente e governador) em que houver segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 28 de outubro.

Recadastramento biométrico

Até o dia 9 de maio o Cartório realizará também o recadastramento biométrico. Excepcionalmente nesta semana não será necessário agendar o serviço pelo site do TSE. O próprio cartório distribuirá os horários.

Lembrando que o recadastramento não é obrigatório para a 114ª zona eleitoral. O eleitor não tem um prazo definido para comparecer, mas, se o fizer, votará nas próximas eleições de modo ainda mais seguro.

Devido às eleições o recadastramento biométrico voltará a ser feito apenas em dezembro deste ano.

A 114ª zona eleitoral abrange os municípios de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta. O órgão está localizado à rua Silviano Brandão, 156.