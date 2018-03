A Casa da Criança e do Adolescente de Formiga, que é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, passou recentemente por reformas na estrutura do imóvel onde residem 17 menores.

Os dormitórios foram ampliados; a lavandeira modificada; a varanda que fica na fachada da casa e um corredor lateral foram cobertos e todos os ambientes internos e externos receberam nova pintura.

De acordo com a coordenadora do local, Magda Maria Vaz Reis, “há tempos existia o desejo de reorganizar este ambiente que acolhe nossas crianças e nossos adolescentes. Agora foi possível, porque unimos forças para a concretização desta vontade. A Administração Municipal prestou todo o apoio necessário e a classe empresarial, unida à comunidade formiguense, também não mediu esforços para nos ajudar”.

A obra foi possível devido graças aos esforços da administração municipal, população e empresários formiguenses.

A Casa

Localizada à rua José Cassiano Alves, no bairro Quinzinho, a Casa da Criança e do Adolescente tem capacidade para abrigar 20 acolhidos, com idade até 18 anos. A equipe de funcionários é composta por uma coordenadora, uma psicóloga, uma assistente social e dez “mães sociais”. Ainda de acordo com Magda Reis, todos os acolhidos estão devidamente matriculados em instituições de ensino e participam regularmente de atividades diversificadas, como jogos de futebol, treinos de capoeira, catequese ou célula, dependendo da crença religiosa de cada um.