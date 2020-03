A Casa de Apoio a pessoas com câncer da Associação de Combate ao Câncer Centro-Oeste de Minas (ACCCOM), em Divinópolis, suspendeu o atendimento 24 horas durante o período de enfrentamento do novo coronavírus.

Com isso, pacientes e acompanhantes que passavam a semana na cidade terão que voltar diariamente aos municípios de origem. A medida tem o objetivo de proteger e evitar que essas pessoas fiquem vulneráveis à Covid-19. Segundo a direção da ACCCOM, a instituição mantém a entrega de almoço aos pacientes e também a distribuição de dietas e medicamentos.

“A intenção é evitar aglomeração, porque a Casa tem capacidade para 80 pacientes, somando aos nossos profissionais temos mais de 100 pessoas no prédio, são pacientes que já estão no grupo de risco do coronavírus e vulneráveis. Além disso, temos tido a dificuldade de comprar os equipamentos de proteção individual (EPIs)”, explicou o gerente da Casa, Igor Fernando de Oliveira.