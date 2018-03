Da redação – Últimas Notícias

Após anos de espera, finalmente, a Prefeitura de Formiga inaugurou, na manhã desta sexta-feira (16) a Casa de Apoio para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio.

O espaço recebeu o nome do empresário, já falecido, Antônio Lima Fernandes (Antônio Cajuru). A solenidade contou com várias autoridades e familiares do homenageado.

O imóvel fica na rua Engenho Novo, 70, no bairro Pompeia, em Belo Horizonte.

A casa foi alugada pela administração municipal em dezembro passado e passou por reformas. Além de espaço para repouso, os pacientes terão direito a um acompanhante e alimentação diária.

A casa, que terá funcionamento ininterrupto, também facilitará o acesso dos formiguenses à área hospitalar.

O serviço será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, quanto à manutenção e coordenação, e da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere à triagem, orientação, encaminhamento e transporte dos pacientes.