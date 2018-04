A maior casa feita puramente de chocolate do mundo fica no Brasil – e tem mais de dez toneladas.

Durante um evento chamado Expocolate, realizado na cidade de Uberaba, a Casa do Chocolate resolveu quebrar o recorde na categoria de “maior escultura de chocolate do mundo”.

De acordo com a organização do evento, a casa, que pesa 10.488 kg, possui dois cômodos mobiliados, com 2,4 m de altura. A obra ainda homenageou três personalidades bastante conhecidas do público: a apresentadora Ana Maria Braga, seu papagaio Louro José e o médium Chico Xavier, que viveu parte de sua vida na cidade mineira, ganharam corpo em esculturas no interior da casa, com 200 kg e 1,60 m de altura.

A equipe, que já vinha publicando os resultados do trabalho nos últimos dias em redes sociais, vibrou muito ao receber o certificado do Guinness World Records. O recorde anterior havia sido quebrado na China, e persistia desde 30 de setembro de 2015. Na ocasião, a escultura pesava 10.187 kg, ou seja, 301 g a menos que a brasileira.