No início de fevereiro foram iniciadas as aulas de Educação Musical do Projeto “Ritmos do Gueto”, que acontecem na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Casa do Engenheiro.

“Ritmos do Gueto” é um projeto que visa a formação de um grupo de percussão que resgata ritmos brasileiros, muito utilizados nos contextos do Congado, Folia, Capoeira e de outras culturas que compõem a história do Brasil.

Para isso, são ministradas aulas de iniciação musical (rítmica) com diversos tipos de instrumentos percussivos como atabaques, bongôs, alfaias, incluindo, também, instrumentos melódicos como xilofones, além de outros, alternativos, construídos com uso de material reutilizado.

As aulas acontecem às segundas e terças-feiras, das 18h30 às 20h. Para participar das atividades, os interessados, maiores de 8 anos, podem entrar em contato diretamente com o professor responsável pelo projeto, no local e horário da aula, ou enviarem nome, idade e telefone de contato para o e-mail [email protected]