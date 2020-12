Duas famílias de Campo Belo tiveram prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (6).

Uma delas perdeu móveis, alimentos e diversos bens materiais. A outra teve parte do telhado da casa destruído.

No Jardim Aeroporto, a casa foi atingida por uma enchente por volta da 1h30 e os moradores perderam móveis, artigos pessoais, um veículo e até alimentos. Foi a segunda vez que a mesma família teve este tipo de prejuízo, pois, em janeiro, outra enchente havia atingido o mesmo imóvel.

A outra casa atingida fica localizada no bairro São Benedito. A chuva durou cerca de três horas na cidade e fez com que parte do telhado do imóvel ser destruído.